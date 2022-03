In der Fußball-Kreisliga C steht am Sonntag das Bensheimer Derby zwischen der FSG Bensheim und der SG Gronau auf dem Programm. Angepfiffen wird die Partie im Sportpark West um 15.30 Uhr.

Die gastgebende FSG hat sich mit einen Sieg aus den zwei Begegnungen nach der Winterpause etwas Luft verschafft im Abstiegskampf. Dem überzeugenden 3:1-Heimsieg über den VfR Bürstadt II zum Auftakt

...