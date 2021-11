Der Spielplan der Fußball-Kreisliga C macht es möglich, dass die FSG Bensheim es selbst in der Hand hat, in den zwei anstehenden Partien vor der Winterpause den Anschluss an das hintere Mittelfeld herzustellen: Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt die vom Trainer-Duo Volker Pitz/Frank Bender betreute FSG (11 Punkte/12.) zum Abschluss der Hinserie den SC Olympia Lorsch II (18/11.). Da die Rückrunde

...