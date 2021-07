FSG Riedrode will vorne mitspielen

Riedrode. Mit lockeren Trainingseinheiten soll beim Fußball-Gruppenligisten FSG Riedrode das Gefühl für den Ball wieder geweckt werden, denn einige Spieler seien in der fußballfreien Zeit mächtig eingerostet, wie FSG-Trainer Andreas Keinz erkannt hat. Die Ambitionen sind gleichsam ungebrochen beim Vorjahresfünften, wenn es im August wieder losgeht mit dem Spielbetrieb. Die FSG will in der Gruppenliga langfristig eine gute Rolle spielen. Tabellenplatz vier bis sieben haben die Riedroder in der Saison 2021/22 angepeilt.

Die FSGler hoffen, dass die Runde diesmal regulär zu Ende gespielt werden kann und nicht wie im letzten Jahr abgebrochen werden muss. Keinz jedenfalls ist zuversichtlich, auch wenn er Realist ist: „Wir werden irgendwie mit dem Virus leben müssen“. Seine Spieler würden da ähnlich denken und mit Zuversicht nach vorne schauen. Etwa Klaudi Buraku. Der Innenverteidiger von der TSV Auerbach bringt viel Erfahrung mit und strahle eine große Ruhe am Ball aus, wie Keinz beobachtet hat. Buraku soll für die Sicherheit in der FSG-Abwehr sorgen.

Flexible Neuzugänge

Auch der Neffe von Andreas Keinz, Evan Keinz, steht neuerdings in der Pflicht. „Er ist sehr lauf- und zweikampfstark und wird uns im Mittelfeld weiterhelfen“, ist sich der FSG-Trainer sicher. David Jafari vom SV Fürth hingegen ist flexibel einsetzbar und aufgrund seiner Schnelligkeit eine Option für die Außenbahn. Ebenfalls flexibel und technisch versiert ist Mittelfeldspieler Amer Gara Hassan. Rückkehrer Sören Heiderich wird in der Verteidigung spielen, wenn er sich von seiner Fußprellung erholt hat.

Erholen muss sich die FSG vom Abgang ihres Leistungsträgers Jannis Wiesner, der sich zum FC 07 Bensheim verabschiedet hat. Der Verlust wiege schwer, sagt Keinz, der den Innenverteidiger über Jahre für dessen konstante Leistungen schätzte. In der Gruppenliga bis zuletzt noch nicht richtig angekommen war Fitim Hajdaraj, der zur SG Einhausen in der Kreisoberliga zurückkehrt. „Unser jetziger Kader ist vergleichbar mit dem im vergangenen Jahr“, findet Keinz. jz/ü

