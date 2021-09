FSG Riedrode II ohne Andreas Zinke

Bergstraße. Getrennte Wege gehen Fußball-B-Ligist FSG Riedrode II und sein bisheriger Trainer Andreas Zinke, der schon bei der 0:2-Niederlage am Mittwochabend beim seitherigen Schlusslicht SV Fürth II nicht mehr in der Verantwortung war. „Die schlechten Ergebnisse in den vergangenen Wochen lagen uns gar nicht mal so schwer im Magen. Vielmehr beschäftigte uns das Thema, dass der gute Draht zwischen Mannschaft und Trainer einfach nicht mehr da war“, erklärt Riedrodes Spielausschussvorsitzender Thorsten Göck. Vorerst coacht Andreas Keinz, Trainer der ersten Mannschaft, zusätzlich zu dieser Aufgabe die zweite Mannschaft. hias/sm

