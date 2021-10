„Ein verdienter Sieg, aber ohne Glanz“, zog Karl-Heinz Schäfer, Sportlicher Leiter der SG Gronau, Bilanz nach dem 4:2 (2:1) im Lokalderby der Fußball-Kreisliga C gegen die FSG Bensheim. In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber das bessere Team und hätten nach der 2:0-Führung per Elfmeter alles klarmachen können. Nach dem SG-Fehlschuss kamen so die Gäste von der FSG zum Anschluss und

