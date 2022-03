Keinen Ausrutscher darf sich Frauenhandball-A-Ligist FSG Lola im Fernduell mit der punktgleichen ESG Crumstadt II erlauben. Die beiden Konkurrenten führen mit 14:2 Punkten das Klassement an und während Crumstadt an diesem Wochenende spielfrei ist, steht für die Spielgemeinschaft Lorsch/Lampertheim am Sonntag (15.15 Uhr) das schwere Auswärtsspiel bei der SKG Roßdorf an

