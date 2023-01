FSG holt zwei Unentschieden

Fußball. Die Plätze sechs (SG Rimbach/Auerbach/7 Punkte), sieben (JFV Biblis/6) und acht (FSG Bensheim/2) belegten die Bergsträßer Fußballmädchen bei der Regionalmeisterschaft der B-Juniorinnen in Reinheim. Acht Teams waren am Start; den Titel sicherte sich souverän Hessenligist SSG Darmstadt. Die beiden Siege fuhr Rimbach/Auerbach, ohne eine einzige Hallentrainingseinheit angereist, gegen Biblis (1:0) und Bensheim (3:1) ein. Biblis bezwang Gastgeber JFV Gesprenztal und spielte dreimal Unentschieden, während es für die Bensheimerinnen immerhin zu zwei Remis in den sieben Spielen reichte. kar/ü

