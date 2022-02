Freiwurf ins Glück ärgert SV Erbach

Bergstraße. Enttäuschung auf der einen Seite, Erleichterung auf der anderen: In einem in den letzten Minuten hoch spannenden Bergstraßen-Derby der Handball-Bezirksoberliga setzte sich die HSG Bensheim/Auerbach mit 30:29 (13:12) beim SV Erbach durch. Thomas Flath ärgerte sich nach der Niederlage. Das lag keineswegs an der Leistung, die seine junge Erbacher Mannschaft am Samstagabend in der Mehrzweckhalle bot. Vielmehr war es eine Szene 17 Sekunden vor der Schlusssirene, die den Abteilungsleiter erzürnte.

Wegen eines vermeintlichen Foulspiels bekam Marvin Greene eine Zwei-Minuten-Strafe. „In dieser Situation war es eine 50:50-Entscheidung. Man hätte auch Stürmerfoul pfeifen können. Dann aber einen Freiwurf für die HSG plus eine Zeitstrafe gegen uns zu geben, kann ich nicht verstehen“, kritisierte Flath, der dann mit ansehen musste, wie Jonas Zimmermann mit der Schlusssirene das Spiel für Bensheim/ Auerbach entschied.

„Diese junge Mannschaft von Trainer Jens Becker hat es klasse gemacht. In ihr steckt sehr viel Potenzial. Sie spielen mit ihrer offensiven Deckung genau den Handball, den wir spielen“, lobte HSG-Trainer Moritz Brandt, der aber auch seinem Team ein Kompliment aussprach: „Wir haben in den letzten Minuten eine Riesenmoral gezeigt und am Ende verdient gewonnen.“

SVE-Tore: Müller (8/5), Bänsch (7), Jacob Lulay (6), Hafner (5), Grebe (2), Luca Jordan (1). – HSG-Tore: Geier (6/4), Schader, Kuch (je 6), Herborn (3/2), Kärchner (3), Zimmermann, Hartmann (je 2), Raddatz, Krämer (je 1). ki/ü