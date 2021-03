Frankfurt/Bergstraße. Nach den aktuellen Lockerungen der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie durch die Bundes- und Landesregierung erläutert der Hessische Fußballverband (HFV) die neuen, ab dem heutigen Montag geltenden Regelungen, die natürlich auch auf anderen Sport im Freien übertragbar sind.

Fußball kann somit jetzt auf Sportanlagen mit bis zu höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten gespielt werden (Kinder bis zum Alter von einschließlich 14 Jahren werden nicht mitgezählt). Es können auch mehrere Kleingruppen gleichzeitig aktiv sein, wenn diese sich mindestens in drei Meter voneinander entfernten Bereichen aufhalten und keine Durchmischung der einzelnen Gruppen erfolgt. Der Trainingsbetrieb muss mit dem seit Juli geltendem HFV-Hygienekonzept so organisiert werden, dass jederzeit, auch vor und nach der Übungseinheit (inklusive Umkleide- und Duschräume) eine Trennung der Kleingruppen und deren Betreuer/Eltern gewährleistet werden kann. Dies schließt auch wartende Eltern und Betreuer ein.

Kindern bis einschließlich 14 Jahren, also bis zum 15. Geburtstag, ist indes - unabhängig von der Zahl der Hausstände - der Sport im Freien in beliebiger Gruppengröße wieder erlaubt, sogar mit Kontakt. Es wird allerdings ausdrücklich empfohlen, keine Pflicht- oder Freundschaftsspiele auszutragen, sondern nur Training durchzuführen.

Pro Mannschaft dürfen bis zu zwei Personen (Trainer bzw. Betreuer) anwesend sein. Es wird insbesondere in diesem Bereich dringend empfohlen, die Umkleiden nicht zu nutzen. Die Eltern sollten ihre Kinder zum Training abgeben und sich während des Trainings möglichst nicht auf dem Sportgelände aufhalten. Es gelten diesbezüglich die allgemeinen Kontaktverbote laut Verordnung, Gruppenbildungen ohne Abstand sind in jedem Fall untersagt.

Vereins- und Versammlungsräume und ähnliches auf Sportanlagen sollen grundsätzlich geschlossen bleiben. Für zulässige Veranstaltungen im Sinne der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung können Vereinsversammlungsräume geöffnet werden. Zwar dürfen Umkleide- und Duschräume in den zulässigen Kleingruppen und mit den nötigen Abständen zueinander genutzt werden, aber der HFV empfiehlt ausdrücklich - sofern möglich - auf die Nutzung zu verzichten.

Auf Abstände achten

Gemäß der neuen Landesverordnung ist die Öffnung der Sportanlagen nur zulässig, sofern Besucher nur alleine oder in zulässigen Gruppen (fünf Personen aus maximal zwei Haushalten) eingelassen werden. Einzelne Besucher oder zulässige Gruppen dürfen sich gleichzeitig nur in verschiedenen, mindestens drei Meter voneinander entfernten Bereichen aufhalten.

Auf stark frequentierten Plätzen und Flächen unter freiem Himmel ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sofern dort eine durchgängige Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zu Personen anderer Hausstände nicht sichergestellt werden kann. Das betrifft insbesondere auch Parkplätze. Daher empfiehlt der HFV, grundsätzlich den Zugang zur Sportanlage vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung - im Idealfall einer medizinischen Maske – abhängig zu machen. Spieler können die Mund-Nasen-Bedeckung mit Betreten des Platzes in einer gesonderten Zone ablegen.

Der Zugang zu den Sportanlagen - wie auch der Trainingsbetrieb - muss so organisiert werden, dass jederzeit, auch vor und nach der Trainingseinheit, eine Trennung der Kleingruppen und deren Betreuer/ Eltern gewährleistet werden kann. Dies schließt auch wartende Betreuer/ Eltern ein. In der Regel ist derjenige zuständig, der die Sportstätte unterhält oder betreibt, also im Normalfall die Kommune, die jederzeit kontrollieren kann, dass alle Vorgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingehalten werden. Auf den vereinseigene Sportstätten stehen die betreffenden Clubs in der Verantwortung. red/hs