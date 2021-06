Frauenteam bei Olympia Lorsch

Lorsch/Heppenheim. Der SC Olympia Lorsch wird in der kommenden Saison eine Frauenfußball-Mannschaft ins Rennen schicken. Möglich wird dies durch eine Vereinbarung mit dem benachbarten FC Starkenburgia Heppenheim, dessen Frauenteam in den letzten Jahren erfolgreich in der Verbandsliga unterwegs war, nun aber komplett in die Nachbarschaft wechselt.

Grund dafür sind die besseren Rahmenbedingungen in der Klosterstadt. Auf dem Heppenheimer „Galgen“ müssen sich alle Mannschaften einen einzigen Platz, auf dem weitläufigen Olympia-Gelände stehen ein Kunst- und ein Naturrasen-Platz zur Verfügung.

26 Spielerinnen schließen sich der Olympia an, deren Verantwortliche hinter den Kulissen gemeinsam mit der Starkenburgia beim Verband die formalen Dinge zu Spielberechtigung und Mannschaftsmeldung klären. Möglicherweise meldet der SCO auch noch ein oder zwei Mädchenmannschaften – einen solchen Unterbau sieht der Verband ab der Frauen-Verbandsliga vor. atth