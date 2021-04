Frauen der FSG Bensheim verlassen Spielgemeinschaft

Bensheim. Die Spielgemeinschaft Bergstraße ist Geschichte: Zwei Runden lang waren die Fußballerinnen der FSG Bensheim und der SV Laudenbach in einer länderübergreifenden Kooperation in der badischen Landesliga unterwegs – nun beschlossen die Vereins-Verantwortlichen, die SpG aufzulösen und zukünftig wieder solo aufzuschlagen. „Es war eine einvernehmliche Entscheidung“, erläutert Uwe Danzberger. Für den FSG-Vorsitzenden ist die Trennung ein normaler Prozess. „Spielgemeinschaften sind ja häufig nur eine vorrübergehende Angelegenheit.“

Dass der Weststadt-Club, der seit 1973 Frauenfußball im Repertoire hat, irgendwann den Weg zurück in die Eigenständigkeit suchen würde, war in das SpG-Projekt von Beginn an eingepreist. Im Jahr 2019 hatten SVL und FSG wegen Personalmangels ihre Frauen-Teams zusammengelegt; die Bensheimerinnen bildeten seither das Gros der Mannschaft beim hessisch-baden-württembergischen Duett.

