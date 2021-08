Franzose zum SV Waldhof

Mannheim. Drittligist SV Waldhof Mannheim hat vor dem DFB-Pokalschlager gegen Eintracht Frankfurt (So. 15.30 Uhr) den Offensivspieler Adrien Lebeau verpflichtet. Der 22-Jährige stammt aus dem lothringischen Metz und kommt ablösefrei vom französischen Erstligisten Racing Straßburg, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Zur Laufzeit des Vertrags machte der SVW keine Angaben. „Mit Adrien haben wir einen sehr talentierten Offensivspieler verpflichten können“, sagte Jochen Kientz, Sportlicher Leiter der Kurpfälzer. Lebeau habe seine fußballerische Ausbildung in der französischen Heimat auf höchstem Niveau erhalten. dpa

