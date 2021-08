Frankfurts Hinteregger schreibt Anekdoten und mehr

Frankfurt. Abwehrspieler Martin Hinteregger von Eintracht Frankfurt ist fortan nicht mehr nur Fußballspieler in der Bundesliga, sondern auch Buchautor. In seinem Werk „Innensicht“, das gestern erschienen ist, will der 28 Jahre alte Österreicher aus dem Leben eines Profis erzählen. „Ich habe schon einiges erlebt, viele Anekdoten sind sehr spannend. Vor einem Jahr bin ich auf die Idee gekommen, dies alles auf Papier zu bringen und all diese Geschichten zu erzählen“, sagte Hinteregger bei der Präsentation des Werkes.

Dabei gebe es „schöne, weniger schöne, traurige, emotionale“ Geschichten, verspricht der Kultprofi der Eintracht. Unter anderem erzählt Hinteregger, „warum ich die Eintracht heiraten würde, wenn sie eine Frau wäre“. Den Reinerlös des Buchs will Hinteregger nach eigenen Angaben für verschiedene wohltätige Zwecke spenden. dpa