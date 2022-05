Frankfurter OB Feldmann entschuldigt sich - kein Rücktritt

Frankfurt. Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) kommt der Aufforderung zum Rücktritt aus seiner eigenen Partei nicht nach. In einer Erklärung am Mittwoch sagte er lediglich zu, sich bei öffentlichen Terminen zunächst weitgehend zurückzuhalten und bot an, seine Parteimitgliedschaft ruhen zu lassen. Zur Rücktrittsforderung aus der SPD sagte der wegen Korruptionsverdachts angeklagte Feldmann, er respektiere dies, hätte sich aber gefreut, wenn er vorher informiert worden wäre. Er beobachte, dass versucht werde, das Verfahren gegen ihn zu instrumentalisieren, um der SPD zu schaden.

Der 63-Jährige ist im Zusammenhang mit der Awo-Affäre angeklagt. Er erklärte erneut, er sei unschuldig und sei überzeugt, dies beweisen zu können. "Mein Wohlwollen ist nicht käuflich, ich bin nicht korrupt", sagte der OB.

Feldmann entschuldigte sich für sein Verhalten in den vergangenen Tagen: "Ja, ich habe Fehler gemacht", sagte der OB, dafür stehe er zu Recht in der Kritik. Unter anderem war ein Video aufgetaucht, in dem das Stadtoberhaupt auf dem Flug zum Europa-League-Finale von Eintracht Frankfurt nach Sevilla von Flugbegleiterinnen spricht, "die mich hormonell am Anfang erst mal außer Gefecht gesetzt haben".

Dazu sagte Feldmann, er sei selbst erschrocken gewesen, als er das Video gesehen habe. Als Vater tue er alles dafür, dass aus seinen beiden Töchtern starke Frauen würden. "Ich kann nur noch einmal aus tiefsten Herzen um Entschuldigung bitten, vor allem bei den Betroffenen selbst", sagte Feldmann. Es werde nicht mehr vorkommen.

Es tue ihm auch leid, wie er sich beim Empfang der Eintracht vergangene Woche im Römer verhalten habe. Ihm seien die Gäule durchgegangen, und er habe den Pokal unbedingt anfassen wollen. Feldmann hatte Kritik auf sich gezogen, weil er den Pokal an sich nahm. Die Eintracht-Führung hatte ihn daraufhin zur unerwünschten Person im Stadion erklärt. Feldmann bot der Vereinsführung an, die Differenzen in einem persönlichen Gespräch auszuräumen.