Frankfurter Basketballer steigen aus Bundesliga ab

Frankfurt. Die Fraport Skyliners aus Frankfurt steigen aus der Basketball-Bundesliga ab. Der deutsche Meister von 2004 gewann am Sonntag am letzten Spieltag der Hauptrunde zwar bei der BG Göttingen mit 88:82 (38:47), muss aber dennoch den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Der Mitteldeutsche BC gewann im Parallelspiel gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit 79:69 (34:39) und bleibt damit erstklassig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Medi Bayreuth stand bereits zuvor als erster Absteiger fest. Den letzten Playoffplatz sicherten sich die Chemnitz 99ers, die das entscheidende Duell bei den MLP Academics Heidelberg mit 81:74 (36:40) gewannen und nun auf die Telekom Baskets Bonn treffen.