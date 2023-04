Frankfurt zieht ins Halbfinale des DFB-Pokals ein

Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat als erstes Team in dieser Saison das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Die in der Fußball-Bundesliga zuletzt schwächelnden Hessen besiegten in ihrem Viertelfinal-Heimspiel am Dienstag Ligakonkurrent 1. FC Union Berlin verdient mit 2:0 (2:0). Die Tore für die vor allem in der ersten Halbzeit dominanten Frankfurter erzielte der französische Angreifer Randal Kolo Muani mit einem Doppelpack (11./13. Minute).

Der Halbfinalgegner der Eintracht wird am Ostersonntag (19.00 Uhr) im Rahmen der ARD-"Sportschau" zugelost. Das Halbfinale wird am 2. und 3. Mai ausgetragen, das Endspiel findet am 3. Juni im Berliner Olympiastadion statt.