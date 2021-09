Frankfurt-Klassiker mit vielen Favoriten

Frankfurt. Die 60. Auflage des Radklassikers Eschborn-Frankfurt wartet mit einem hochkarätigen Starterfeld auf. Zur Jubiläumsausgabe am Sonntag (19.) ab 13.20 Uhr (live im hr-fernsehen; zuvor ab 12.30 Uhr Dokumentation „60 Jahre Radrennen in Frankfurt“) über 187,4 Kilometer haben sich 13 World-Tour-Teams mit zahlreichen Stars aus dem In- und Ausland angesagt. Die deutschen Hoffnungen im Feld der insgesamt 140 Fahrer trägt vor allem Deutschland-Tour-Gewinner Nils Politt vom Team Bora-hansgrohe.

Chancen rechnen sich aber auch Pascal Ackermann, der 2019 in Frankfurt triumphierte, und John Degenkolb aus. Der Lokalmatador gewann das Traditionsrennen 2011. In der Starterliste finden sich weitere prominente deutsche Fahrer wie der elfmalige Tour-de-France-Etappensieger André Greipel, für den es eines der letzten Rennen seiner Karriere wird, Emmanuel Buchmann oder Simon Geschke.

Die internationale Konkurrenz ist allerdings so stark wie lange nicht. Zu den Topfavoriten zählt der Norweger Alexander Kristoff, der das Rennen bereits viermal gewann. Die Tour-de-France-Etappensieger Patrick Konrad aus Österreich und Dylan Teuns aus Belgien sind ebenfalls nicht zu unterschätzen.

Ackermann liegt der Kurs

Topsprinter Pascal Ackermann blickt dem Radklassiker, der in 2020 corona-bedingt abgesagt werden musste und in diesem Jahr vom traditionellen Termin am 1. Mai in den September verlegt wurde, mit großer Zuversicht entgegen. „Ich bin gut in Form und das Rennen liegt mir, ich denke also in jedem Fall, dass ich einer der Favoriten bin“, so der 27 Jahre alte Pfälzer. Heimrennen empfindet der Bora-hansgrohe-Profi, der zum Jahresende zum Team UAE-Emirates wechselt, als „immer etwas Besonderes“, wie er beschrieb: „Bei Frankfurt kommt dazu, dass mir der Kurs liegt. Es ist eines meiner Lieblingsrennen. dpa

