Bensheim. Am dritten Rückrundenspieltag der Frauenhandball-Bundesliga erwartet die HSG Bensheim/Auerbach heute (18 Uhr) den VfL Oldenburg in der Weststadthalle. Die Flames (7./20:12 Punkte) verbuchten zuletzt drei Siege in Folge und wollen ihre Serie gegen den VfL (10./16:18) fortsetzen.

Ziel der HSG ist es, den Erfolg aus dem Hinspiel (28:23) zu wiederholen. „Wir wollen die zwei Punkte“, unterstreicht Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm, warnt aber auch vor der Stärke des Kontrahenten. „Das ist ein Team, das den Anschluss ans Mittelfeld hält und eine gute Saison spielt.“ Zudem haben die Oldenburgerinnen in dieser Woche ihre Personalplanungen, unter anderem mit der Verpflichtung von Paulina Golla und Maike Schirmer, abgeschlossen. Für Heike Ahlgrimm kein unwesentlicher Aspekt. „Es ist immer gut, wenn man im Verein in diesem Punkt Ruhe hat.“

Lisa Friedberger wieder dabei

Die Flames sind weiter dabei, die personellen Weichen für 2021/22 zu stellen. Am Donnerstag vermeldete die HSG die Vertragsverlängerung mit Lisa Friedberger bis 2022 (wir haben berichtet). Die Spielmacherin, mit 79 Toren aktuell beste Bensheimer Werferin, dürfte nach einer verletzungsbedingten Pause (Adduktoren) aus der Vorwoche heute wieder auf dem Feld stehen. Ab Donnerstag absolvierte die 23-Jährige problemlos das komplette Trainingsprogramm. „Es sieht gut aus“, ist Heike Ahlgrimm optimistisch. Allerdings werde man mit Blick auf den engen Terminplan mit fünf Partien innerhalb der nächsten 15 Tage kein Risiko eingehen.

Während die Flames auf einen Einsatz ihrer erfolgreichsten Torschützin hoffen können, muss Oldenburg auf eine seiner Top-Scorerinnen verzichten. Rückraumakteurin Kathrin Pichlmeier musste in dieser Woche wegen anhaltender Kniebeschwerden am Außenmeniskus operiert werden und fällt vorerst aus, wie die Norddeutschen auf ihrer Club-Homepage berichten. „Ihr Fehlen schmerzt natürlich“, wird Coach Niels Bötel zitiert. Ein Fragezeichen steht beim VfL zudem hinter dem Einsatz von Luisa Knippert, einer weiteren Leistungsträgerin.

Bötel beurteilt die Aussichten seiner Equipe in Bensheim zurückhaltend: Wenn es seiner Mannschaft gelinge, die Anzahl der technische Fehler gering zu halten, bestehe die Chance, das Spiel lange offen zu halten und vielleicht das eine Tor mehr zu werfen. eh

Info: Flames-Spiel im Internet auf sportdeutschland.tv