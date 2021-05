Bensheim. Die Flames machten im zweiten Spiel nach langer, corona-bedingter Quarantäne-Zwangspause zwar leistungsmäßig den erhofften Schritt nach vorn, doch gegen die Neckarlsulmer Sport-Union setzte es am Freitagabend in der Weststadthalle mit 29:34 (16:17) die nächste Niederlage in der Frauenhandball-Bundesliga. Die HSG Bensheim/Auerbach machte dem Favoriten das Siegen allerdings schwer,

