Flames verpflichten eine weitere Holländerin

Bensheim. Frauenhandball-Bundesligist HSG Bensheim/Auerbach hat auf die lange Verletztenliste – und insbesondere auf den längerfristigen Ausfall von Alicia Soffel – - reagiert und mit einem weiteren Neuzugang die Kader Kaderplanung für die Saison 2021/22 abgeschlossen. Die Niederländerin Myrthe Schoenaker wird in der kommenden Saison das Trikot der Flames tragen und die vakante Position im linken Rückraum schließen.

AdUnit urban-intext1

Die 29-Jährige spielte in der abgelaufenen Saison für den Ligakonkurrenten HSG Blomberg-Lippe und hatte dort vor kurzem ihren Vertrag vorzeitig in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Dies wurde für die Flames zum Glücksfall; sie konnten die erfahrene Spielerin schnell von einem Wechsel an die Bergstraße überzeugen.

Die Vita der 1,77 Meter großen Niederländerin weist einige Höhepunkte auf: vierfache niederländische Meisterin und Pokalsiegerin mit dem SV Dalfsen. Für die niederländische A-Nationalmannschaft hat sie bisher 14 Länderspiele bestritten. Bereits 2015 wagte die Rechtshänderin mit dem Wechsel zu den Füchsen Berlin den ersten Schritt in die Bundesliga. Nach dem Rückzug der Berlinerinnen zum Saisonende 2015/16 wechselte sie zum dänischen Verein København Håndbold, mit dem sie 2018 die dänische Meisterschaft gewann. Im Sommer 2018 kehrte Schoenaker zum VfL Oldenburg in die Bundesliga zurück, wo ihr in ihrer ersten Saison 2018/19 auf Anhieb der Sprung unter die Top 10 der ligaweiten Scorerliste gelang.

Im Sommer 2020 wechselte sie zur HSG Blomberg-Lippe. Dort absolvierte sie wettbewerbsübergreifend 25 Spiele und erzielte dabei 35 Tore. Im März dieses Jahres wurde bei der Niederländerin ein Meniskusriss im Knie festgestellt. Nach einer erfolgreichen Operation konnte Schoenaker erst Anfang Mai wieder ins Spielgeschehen eingreifen.

AdUnit urban-intext2

Bei den Flames möchte die Niederländerin wieder zu ihrer alten Stärke zurückfinden und dem Team mit ihrer Erfahrung weiterhelfen. „Ich freue mich, ein Teil von den Flames zu werden. Sie haben eine gute Mischung von jungen und erfahrenen Spielerinnen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und mit Heike. Ich hoffe, dass es wieder die Möglichkeit gibt mit Zuschauern auf der Tribüne zu spielen, weil die Spiele in der Weststadthalle an der Bergstraße mit Fans immer was besonderes sind”, so Myrthe Schoenaker nach der Vertragsunterzeichnung.

Glücklich über die Neuverpflichtung ist auch Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm: „Wir sind froh, dass wir diese Position nach dem langfristigen Ausfall von Alicia jetzt noch sehr, sehr gut besetzen konnten. Wir wissen, was Myrthe kann. Sie hatte in Oldenburg zwei Jahre lang jeweils eine richtig starke Saison gespielt und ist dann den Weg nach Blomberg gegangen. Dort hatte sie kein einfaches Jahr. Aber sie ist eine richtig gute Spielerin, die mit ihren 29 Jahren und ihrer Erfahrung bei uns auch Führungsspielerin sein wird. Sie hilft uns in Angriff und Abwehr.“

AdUnit urban-intext3

Auch Geschäftsführer Michael Geil ist erfreut über den Neuzugang: „ Wir haben bisher mit unseren niederländischen Spielerinnen sehr gute Erfahrungen gemacht – Technik, taktisches Verständnis, Einsatzwille und Teamfähigkeit stimmen. Deswegen bin ich sicher dass sich Myrthe schnell ins Team integrieren und die durch die Verletzung von Alicia entstandene Lücke im linken Rückraum schliessen wird.“ red

AdUnit urban-intext4