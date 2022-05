Flames verlieren zum Abschluss 34:35 in Bad Wildungen

Handball. Die HSG Bensheim/Auerbach hat die Saison 2021/22 in der Frauenhandball-Bundesliga mit einer Niederlage beendet. Mit dem 34:35 (17:21) bei der HSG Bad Wildungen rutschten die Flames noch aus den einstelligen Platzierungen – mit Platz zehn kann das Team von Tainerin Heike Ahlgrimm gleichwohl zufrieden sein, angesichts der zahlreichen personellen Ausfälle durch Verletzungen und Corona-Infektionen.

Auch zum Saisonfinale trat Bensheim stark dezimiert an. Kurzfristig blieb Lotta Haider zu Hause, unterstützte die Junior-Flames, die mit dem 27:25 im Spitzenspiel der Oberliga-Aufstiegsrunde gegen die TSG Leihgestern einen großen Schritt in Richtung Dritte Liga machten.

Sowohl die Wildunger Vipers als auch die Flames konnten am Samstag befreit aufspielen. Und das taten sie auch, boten den gut 300 Zuschauern (darunter zahlreiche Fans aus Bensheim) eine munter Partie. Bad Wildungen legte in der ersten Halbzeit fast durchweg vor. Das 10:11 war die einzige Gäste-Führung, ehe sich die Vipers auf 21:16 absetzten. Die Ahlgrimm-Truppe verkürzte noch auf 21:17 und kam wie entfesselt aus der Kabine, legte einen 5:0-Lauf zum 21:22 hin. Die Gastgeberinnen fingen sich aber wieder und drehten die Partie. Beim 35:31 schien alles klar, doch die Flames kamen noch zum 35:34, die verbleibenden 25 Sekunden reichten nicht mehr zum Ausgleich.

Beste Flames-Werferinnen waren die überragende Lisa Friedberger (15, darunter neun Siebenmeter bei neun Versuchen), Ines Ivancok (7) und Dionne Visser (6.)

