Flames verlieren in Buxtehude in letzter Sekunde

Bensheim. Die HSG Bensheim/Auerbach bleibt in der Handball-Bundesliga der Frauen weiterhin ohne Sieg gegen den Buxtehuder SV: Mit 24:25 (6:9) kassierten die Flames an diesem Spieltag im 13. Liga-Duell die zwölfte Niederlage gegen die Norddeutschen. Für die Entscheidung in der umkämpften Partie vor 845 Zuschauern in der Halle Nord in Buxtehude sorgte Maxi Mühlner mit ihrem Treffer zum 25:24 in letzter Sekunde. Somit steht für die HSG weiterhin nur ein Unentschieden in der Bilanz gegen den BSV. Beste Werferin bei den Gästen aus Südhessen war Dionne Visser mit acht Toren. Myrthe Schoenaker und Lotta Heider waren jeweils fünfmal erfolgreich. Für den BSV erzielte Siegtorschützin Mühlner acht Treffer.

Nach einem guten Start und einer 6:3-Führung (13.) verloren die Flames in der Offensive völlig den Faden und kamen bis zur Pause zu keinem weiteren Tor. „Das war Alibi-Handball“, beschrieb HSG-Trainerin Heike Ahlgrimm die erste Halbzeit ihres Teams. Nach einer „sehr, sehr lauten“ (Ahlgrimm) Kabinenansprache legten die Bensheimerinnen im zweiten Abschnitt deutlich zu. „Wir haben dann mit der Leidenschaft gespielt, die man von uns kennt.“ Die Mannschaft von der Bergstraße kämpfte sich zurück und glich zum 15:15 aus (44.). In der 51. Minute lagen die Flames mit 22:19 vorne – und verließen die Halle dennoch mit leeren Händen. „Heute hat die glücklichere Mannschaft gewonnen“, sagte Heike Ahlgrimm. eh

