Flames verlieren abermals knapp

Metzingen/Bensheim. Die Niederlagenserie der HSG Bensheim/Auerbach in der Handball-Bundesliga der Frauen geht weiter. Die Flames verloren am Samstagabend mit 32:33 (19:17) unglücklich bei der TuS Metzingen und bleiben nach der sechsten Liga-Pleite in Folge in bedrohlicher Nähe der Abstiegszone. Die Entscheidung in der engen und dramatischen Begegnung fiel drei Sekunden vor der Schlusssirene: Anna Albek erzielte vom Kreis den Siegtreffer für die Metzingerinnen.

Die Flames überzeugten im ersten Spielabschnitt mit hohem Tempo sowie einer guten Abschlussquote. Vor allem über Isabell Hurst am Kreis kamen die Gäste immer wieder durch und lagen beständig mit bis zu fünf Toren vorne. Auch nach dem Seitenwechsel verteidigten die Flames lange ihren Vorsprung. Metzingen kam in der 52. Minute zum 29:29. Albek sorgte kurz danach mit ihrem Tor zum 31:30 für die erste Führung der TuS in der Partie. Im spannenden Finale hatten die Gastgeberinnen vor 640 Zuschauern in der Öschhalle das bessere Ende für sich.

Die meisten HSG-Tore erzielten Friedberger (8/6), Hurst (7) und Kühlborn (6).