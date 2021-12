Flames trainieren in der WM-Pause viel ohne Ball

Bensheim. Nach einer mehrtägigen aktiven Erholungsphase befinden sich die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach seit Anfang vergangener Woche wieder im Training. Wie üblich während der alljährlichen WM- oder EM-Pause im November und Dezember dienen die Übungseinheiten in diesen Tagen dazu, die Spielerinnen fit zu machen für das anstehende Programm der Wochen nach Weihnachten. Nach der Wiederaufnahme des Ligabetriebs am 29. Dezember mit dem Heimspiel gegen die TuS Metzingen folgen für die Flames bis zum 22. Januar vier weitere Partien.

Aktuell hören sich die Trainingsinhalte bei der HSG nach harter Vorbereitung an. „Wir sind viel draußen“, sagt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm. Viel draußen zu sein, bedeutet für die Sportlerinnen in erster Linie, an der Ausdauer zu arbeiten.

Zweiter Schwerpunkt während der Übungsstunden ist HIT: High Intensity Training. Diese Form des Übens besteht aus kurzen, hochintensiven Belastungssequenzen in den Bereichen Kraftausdauer und Schnellkraft. Handballspezifisches ist auf dem Stundenplan ebenfalls gelistet. Richtig losgehen wird es mit dem Hallentraining allerdings erst ab nächster Woche, so Ahlgrimm.

Bis auf Ines Ivancok, die mit dem Nationalteam Österreichs bei den Weltmeisterschaften in Spanien die Hauptrunde erreicht hat, und die Langzeitverletzten Leonie Kockel und Alicia Soffel sind alle Flames-Akteurinnen im Training. Lotta Heider (nach Kreuzbandriss) absolviert die Lauf- und Krafteinheiten mit der Mannschaft, ist beim Balltraining aber noch ohne Körperkontakt unterwegs. Wann die Linkshänderin wieder voll einsatzfähig ist, ist momentan nicht absehbar. „Lotta benötigt grünes Licht von den Ärzten“, erklärt Heike Ahlgrimm.

Zwei Testspiele gegen Bundesliga-Konkurrenten wird die HSG Bensheim/Auerbach absolvieren. An diesem Samstag reisen die Flames zum Sparring bei der HSG Bad Wildungen, in der nächsten Woche wird gegen die Neckarsulmer Sport Union getestet. eh