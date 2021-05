Flames-Talente verpassen unglücklich DM-Endrunde

Bensheim. Es war eine tolle Werbung für den Nachwuchshandball, jedoch mit einem unglücklichen Ende für die weibliche Handball-B-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach. Die Flames-Talente verloren das entscheidende Spiel um den Einzug ins Final-Four-Turnier (Endrunde) um die deutsche Meisterschaft denkbar knapp. Nac 16:14-Pausenführung und 28:28-Gleichstand nach 50 packenden Minuten ging es in die zehnminütige Verlängerung, in der sich die Leipzigerinnen vorentschedend auf 32:29 absetzen konnten. Katharina Labitzke, Alea Mattig (je 6), Therea Klink und Antonia Müller /(je 4) trafen am häufigsten für die sich bravourös wehrende Mannschaft von Trainer Andre Schumacher.

