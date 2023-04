Flames stürmen mit 31:26-Glanzleistung ins Finale

Handball. Die HSG Bensheim/Auerbach steht am Sonntag im Endspiel um den deutschen Handball-Pokal der Frauen. Mit einer Glanzleistung setzten sich die Flames am Samstag vor knapp 2800 Zuschauern in der Stuttgarter Porsche-Arena 31:26 (16:12) gegen den VfL Oldenburg durch. Mit einem souveränen Auftritt hatte das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm den Gegner bis zur 40. Minute vollauf im Griff. Dann sah Lisa Friedberger die Rote Karte, weil sie VfL-Torhüterin Nele Reese bei ihrem verflixten siebten Siebenmeter genau im Gesicht traf. Doch die HSG blieb stark, hielt den Abstand gegen besser ins Spiel kommende Norddeutsche konstant, erst in den letzten zehn Minuten kam Oldenburg mehrmals auf drei Tore heran. Als aber Lotta Heider eineinhalb Minuten vor dem Ende zum 29:25 traf, begann auf der Bank der Flames schon der Siegertanz. Beste Torschützinnen für die HSG, bei der Vanessa Fehr im Tor mit neun Paraden großen Anteil am Erfolg hatte, waren Lisa Friedberger (7/6), Lotta Heider, Alicia Soffel (je 6), Myrthe Schoenaker (4/3) und Ndidi Agwunedu (3).

Gegner im Endspiel ist der Topfavorit und souveräne Bundesliga-Tabellenführer SG BBM Bietigheim, der sich im ersten Halbfinale 39:29 (21:14) gegen Tus Metzingen durchgesetzt hatte. Die Partie beginnt am Sonntag um 17.05 Uhr und wird auf Sport1 live im Free-TV übertragen.