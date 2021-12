Flames spielen weiter vor Zuschauern

Bensheim. Nun ist es offiziell: Die Flames dürfen weiterhin vor Zuschauern spielen, wenn auch vor einer limitierten Zahl und nach der 2G-Plus-Regel. Für die nächsten beiden Partien der Frauenhandball-Bundesliga am morgigen Mittwoch (19.30 Uhr) gegen TuS Metzingen und am Sonntag (16 Uhr) gegen die HSG Blomberg-Lippe sind nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 250 Personen in der Weststadthalle erlaubt – Spielerinnen und weitere Offizielle mit eingerechnet.

Aus diesem Grund wird es in beiden Fällen keine Tageskarten an der Abendkasse geben. Aufgrund der Teilnehmerobergrenze gibt es Einlass ausschließlich für Dauerkarten- und VIP-Karten-Besitzer. Bereits erworbene Tageskarten für die beiden Spiele werden storniert und automatisch rückerstattet. Nach zwei Auswärtsaufgaben ist das nächste Heimspiel der Flames danach erst wieder am 22. Januar gegen die HSG Bad Wildungen.

Einlass morgen erst um 18.45 Uhr

Neben der 2G-Plus-Regel gilt beim Betreten der Weststadthalle eine dauerhafte Maskenpflicht, auch am Sitzplatz. Folgende Dokumente müssen für den Einlass bereitgehalten werden: gültiger Impfausweis (QR-Code) oder Genesenennachweis, negativer Testnachweis sowie der Personalausweis mit Lichtbild. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das Corona-Virus geimpft werden können, werden bei entsprechendem Nachweis von der Regelung ausgenommen. Für Personen mit einer Booster-Impfung, die länger als 14 Tage zurückliegt, entfällt die Testpflicht.

Laut hessischer Corona-Schutzverordnung ist das Schülertestheft in den Weihnachtsferien für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahre gültig. Die schulische Testbescheinigung ist am Eingang vorzuzeigen.

Der Eingang zur Weststadthalle wird erst 45 Minuten vor Spielbeginn geöffnet, morgen also um 18.45 Uhr. Außerdem gibt es in der Halle keinen Ausschank. red