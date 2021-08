Flames spielen vor Zuschauern

Bensheim. Das lange Warten der Handballfans hat ein Ende. Genau zehn Monate ist es her, dass Zuschauer in der Weststadthalle in Bensheim Bundesligahandball live sehen konnten. Am Wochenende 21./22. August kommt es für die SHG Bensheim/Auerbach und die Fans zu einem Highlight in der Saisonvorbereitung: Sie sind erstmals Ausrichter eines Turniers um den Dentsply Sirona Cup.

Das Starterfeld kann sich sehen lassen. Mit den Teams aus Leverkusen, Metzingen, Neckarsulm, Blomberg und den Flames sind gleich fünf vereine aus der Frauenhandball-Bundesliga dabei. Das Teilnehmerfeld wird vom ambitionierten Zweitligisten Waiblingen komplettiert.

„Wir sind sehr stolz, ... ein Turnier mit diesem starken Teilnehmerfeld ausrichten zu dürfen. Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren den Dentsply Sirona Cup als Sportevent in der Region zu etablieren“ so Flames Geschäftsführer Michael Geil. Auch Jan Siefert, Geschäftsführer von Namensgeber Dentsply Sirona, dem Weltmarktführer in der Dentaltechnik und größten Arbeitgeber in der Region, freut sich auf das Turnier. „Wir fühlen uns mit der Region und den Flames sehr verbunden und unterstützen gerne ein weiteres sportliches Highlight. Wie auch unsere Goldpartnerschaft ist das langfristig angelegt.“

Die Auftaktpartie am Samstag um 10 Uhr bestreitet der Gastgeber gegen die TuS Metzingen. Der Erwerb von Tages- und Wochenendtickets ist ab sofort über die Flames-Homepage www.flames-handball.com, unter der Rubrik „Tickets“, möglich. Zur Vermeidung von Warteschlangen vor der Weststadthalle nutzen die Flames in der Saison 2021/22 die Luca-App. Der Zutritt zur Halle ist nur mit einem Mund-Nase-Schutz gestattet, das Tragen des Schutzes ist in der gesamten Halle verpflichtend. Je nach Lage im Kreis Bergstraße kann es zu Schwankungen der erlaubten Zuschaueranzahl kommen. Darüber und über weitere Hygiene-Richtlinien informieren die Flames auf ihrer Homepage. red

