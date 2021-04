Bensheim. Das für den heutigen Samstag geplante Spiel der Frauenhandball-Bundesliga zwischen der HSG Bensheim/Auerbach und Neckarsulm wurde gegen positiver Corona-Tests abgesagt. "Die wöchentlichen PCR-Tests waren zwar negativ, aber bei den heute durchgeführten Schnelltests gab es positive Fäller", teilten die Flames auf ihrer Facebook-Seite mit. Weitere Informationen dazu gab es vorerst nicht.

Zuvor hatte bereits die SG BBM Bietigheim einen positiven Corona-Fall gemeldet und das Spiel gegen Bayer Leverkusen abgesagt. Ob es einen Zusammenhang mit der am vergangenen Sonntag ausgetragenen Partie Bietigheim gegen Bensheim gibt, ist noch nicht bekannt. Am Mittwochabend hatten sich im Bundesliga-Spitzenspiel Dortmund und Bietigheim gegenübergestanden; nach Bekanntwerden des Corona-Falls bei der SG BBM schickte das Dortmunder Gesundheitsamt die Borussia in Quarantäne, so dass das ebenfalls für Samstag geplante Spiel bei der HSG Blomberg-Lippe ausfallen musste.

Mögliche Nachholtermine gibt es noch nicht. Sie liegen möglicherweise unter der Woche oder am spielfreien Bundesliga-Wochenende 17./18. April. Das nächste Flames-Spiel ist am 10. April (Samstag) beim SV Union Halle-Neustadt geplant.