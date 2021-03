  Flames sind heiß auf zwei weitere Punkte

Bensheim. Nach zuletzt zwei Duellen gegen Tabellennachbarn innerhalb von drei Tagen müssen die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach am 22. Spieltag gegen einen Abstiegskandidaten ran: Am Sonntag (7.) um 16 Uhr steht für den Tabellensiebten (23:19 Punkte) die Auswärtspartie bei FrischAuf Göppingen (8:34) auf dem Programm.

Aufgrund der Tabellenkonstellation sieht Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm ihre Mannschaft beim Drittletzten „leicht“ in der Favoritenrolle, warnt zugleich aber vor der Aufgabe. „Göppingen hat eine gute Mannschaft, für mich stehen sie überraschend so weit unten.“ Der Kontrahent werde alles in die Waagschale werfen, man müsse sehr wachsam sein und den Kampf annehmen. „So wie wir das die letzten beiden auch Spiele gemacht haben“, blickt die 45-Jährige zurück auf die engen Auseinandersetzungen gegen Bad Wildungen (33:32) und Buxtehude (31:31) aus der Vorwoche.

Die Flames hatten zuletzt reichlich Grund zum Jubeln. Nach dem Auswärtscoup bei der bei HSG Bad Wildungen (Foto) wollen sie nun auch in Göppingen siegen. © Müller

Die Zielsetzung der HSG für die Begegnung in der EWS-Arena ist klar. „Das sind zwei Punkte, die wir eingeplant haben. Dazu müssen wir unser Potenzial abrufen, ein Selbstläufer wird es sicher nicht.“

FrischAuf hat derzeit vier Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, der Relegationsrang ist einen Punkt entfernt. Beste Werfern der Göppingerinnen ist Michaela Hrbkova. Die Linkshänderin belegt mit 110 Treffern Position sechs der aktuellen Liga-Scorerliste. Anfang des Jahres hatte sich der Club nach der Niederlage gegen Schlusslicht Kurpfalz Bären Ketsch vom langjährigen Coach Aleksandar Knezevic getrennt. Mitte Januar übernahm Nico Kiener die FrischAuf-Frauen. Unter dem neuen Trainer holte die Mannschaft aus Baden-Württemberg in sieben Partien zwei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Erst vor fünf Wochen standen sich Flames und FrischAuf im Nachholspiel aus der Hinserie in der Weststadthalle gegenüber. Dieser Vergleich ging auch dank einer herausragenden Leistung von Torhüterin Jessica Kockler mit 30:24 an die Flames. Die Videoanalyse dieses Matches ist wichtiger Bestandteil der Vorbereitung für die HSG. „Wir sehen uns das Spiel noch mal an und schauen, was gut und was weniger gut gelaufen ist“, so Ahlgrimm.

Alicia Soffel fällt lange Zeit aus

Derweil haben sich die Befürchtungen bewahrheitet: Alicia Soffel wird der HSG Bensheim/Auerbach verletzungsbedingt längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Der Verdacht auf Riss des Außenbandes im linken Knie hat sich bei einer Untersuchung in dieser Woche bestätigt. Auch das Kreuzband im selben Knie wurde in Mitteleidenschaft gezogen, wie stark steht noch nicht abschließend fest. Am morgigen Freitag wird die 22-Jährige am Außenband operiert. Diese OP wird zudem Aufschluss geben über die Schwere der Kreuzband-Verletzung, die dann gegebenenfalls einen zweiten Eingriff notwendig machen könnte.

„Das trifft uns wirklich hart und tut mir sehr, sehr leid für Alicia „, sagt Trainerin Ahlgrimm zum langfristigen Ausfall der Flames-Rückraumspielerin. Soffel, die zuletzt zu den besten Spielerinnen der HSG zählte, hatte sich die Blessur am vergangenen Freitag beim 33:32-Sieg in Bad Wildungen kurz vor dem Abpfiff bei einer Angriffsaktion zugezogen. Die Auswärtspartie in Göppingen sowie voraussichtlich den Rest der Saison werden die Flames nun mit einem 14er Kader bestreiten. „Wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken“, so Ahlgrimm. eh