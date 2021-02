Bensheim. Nach drei Siegen in Serie gegen Clubs aus der Abstiegszone muss die HSG Bensheim/Auerbach an diesem Spieltag gegen ein Team aus dem Mittelfeld der Handball-Bundesliga der Frauen ran: Der VfL Oldenburg (10./16:18 Punkte) stellt sich am Samstag (13.) um 18 Uhr in der Weststadthalle vor. Das Match ist der Auftakt für die HSG in eine englische Woche. Für den nächsten Mittwoch (17.) ist die Nachholpartie aus der Vorrunde gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund in der Weststadthalle terminiert, am darauffolgenden Sonntag (21.) steht das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen auf dem Programm.

Der Fokus der Flames liegt auf der anstehenden Aufgabe gegen Oldenburg, betont Trainerin Heike Ahlgrimm. „Wir konzentrieren uns auf dieses Spiel.“ In der Hinrunde entführten die Bensheimerinnen mit einem 28:23-Erfolg beide Zähler aus Oldenburg, und auch diesmal hat der Tabellensiebte (20:12 Punkte) gute Chancen, das Match für sich zu entscheiden. „Wir stehen in der Tabelle vor Oldenburg, das soll auch so bleiben. Wir sind leichter Favorit, aber es wird sehr schwer.“

Der Equipe von Coach Niels Bötel bescheinigt Ahlgrimm, eine gute Saison zu spielen. „Oldenburg ist eine gute Mannschaft und hat schon einige überraschende Punkte geholt.“ Zuletzt musste der VfL einige Wochen mit Kathrin Pichlmeier (71 Tore) und Luisa Knippert verletzungsbedingt auf zwei starke Rückraumakteurinnen verzichten. Heike Ahlgrimm geht davon aus, dass das Duo in Bensheim wieder am Start sein wird. Ihre letzte Begegnung in der Bundesliga verloren die Norddeutschen am 3. Februar zu Hause mit 22:43 gegen Primus Dortmund.

Beste Werferin bei Oldenburg und Nummer drei der Liga-Scorerliste ist Merle Carstensen mit 109 Toren. Die Spielmacherin war in der vergangenen Spielzeit noch gemeinsam mit Flames-Außen Lotta Heider in der 2. Liga für den TSV Nord Harrislee unterwegs. Im Angriff setzt der VfL Oldenburg immer wieder eine siebte Feldspielerin ein und agiert dann mit drei Spielerinnen am Kreis. „Das haben sie im Hinspiel auch schon gemacht. Das ist eine Variante, auf die man sich einstellen muss.“

Der Fokus der HSG-Trainerin liegt auf ihrer eigenen Mannschaft. „Wir haben einen Lauf, den wollen wir fortsetzen und weiter Punkte sammeln“, sagt sie mit Blick auf die drei Siege in Folge. „Wir gehen auf jeden Fall mit Selbstvertrauen ins Spiel.“

Ob Lisa Friedberger, die beim 29:16-Auswärtserfolg bei HL Buchholz-Rosengarten am vergangenen Samstag wegen Beschwerden im Adduktorenbereich pausierte, wieder mitmischen kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Die Spielmacherin und beste Torschützin der Flames (79 Treffer) hat in dieser Woche teilweise die Übungseinheiten absolviert. Heike Ahlgrimm: „Wir müssen abwarten, wie Lisa das Training bekommt.“ eh