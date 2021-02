Bensheim. Die HSG Bensheim/Auerbach bezog gestern Abend im Heimspiel der Frauenhandball-Bundesliga eine 28:38 (15:23)-Niederlage gegen den souveränen Tabellenführer und designierten deutschen Meister BVB Borussia Dortmund. Trotz des klaren Ergebnisses war Trainerin Heike Ahlgrimm wesentlich entspannter und letztlich auch zufriedener als am Samstag beim geradezu peinlichen 23:25 gegen Oldenburg. Die gestern über weite Strecke gezeigte Leistung darf in die Kategorie Wiedergutmachung eingeordnet werden.

2000 Zuschauer in einer ausverkauften Weststadthölle wären aus dem Häuschen gewesen, nicht nur als Lisa Friedberger das 1:0 und Sarah Dekker das 2:1 für die Flames vorlegten. So aber feuerten nur die wenigen zugelassenen Offiziellen den Außenseiter an, eine Handvoll Trommler unterstützte ihre Mannschaft unermüdlich und ließ auch nicht nach, als die Gäste in der Schlussphase deutlich davonzogen.

HSG Bensheim/Auerbach: van Beurden, Kockler (1) – Hurst (5), ... HSG Bensheim/Auerbach: van Beurden, Kockler (1) – Hurst (5), Kockel (2), Heider, Stuttfeld (1), Petersen, Dekker (4), Soffel (3), Friedberger (6/3), Kühlborn (1), van Gulik (2/1), Ivancok (3), Niewiadomska. Beste BVB-Torschützinnen: Stockschläder (10), Vollebregt (6) und Smits (6/1). Schiedsrichter: Jansen/Hellbusch (TV Trebur). – Siebenmeter: 4:1 (alle verwertet). – Zeitstrafen: Heider, Petersen, Soffel, Niewiadomska / Freriks. Der „Spielfilm“: 3:3 (4.), 5:6 (8.), 6:9 (12.), 8:11 (14.), 11:12 (18.), 13:16 (24.),15:18 (25.), 15:23-Pausenstand. - 19:26 (35.), 22:27 (40.), 24:32 (47.), 26:36 (54.), 28:38-Endstand. So geht’s weiter: Leverkusen – Flames (Sonntag, 16 Uhr). hs

Mit einer weitaus geringeren Fehlerquote als in den letzten Spielen ließ Bensheim den Gast lange nicht davonziehen, lag zwar beim 6:9 (12.) erstmals mit drei Toren hinten, hatte aber sieben Minuten später die Chance zum 12:12-Ausgleich, doch die frisch aufs Feld gekommene Ines Ivancok setzte das Leder knapp übers Tor.

In den letzten fünf Minuten vor der Pause sorgte Dortmund dann doch für einigermaßen klare Verhältnisse, zog von 15:18 auf 15:23 davon. „Wir wären gern länger drangeblieben und hätten das Ganze etwas spannender gestaltet, aber das hat Dortmund nicht zugelassen. Zehn Tore sind viel, aber wir können das Feld erhobenen Hauptes verlassen“, sagte Heike Ahlgrimm nach der Partie.

Schließlich ließ ihr Team auch in der zweiten Halbzeit den Kopf nicht hängen, kämpfte sich vom 17:26 (34.) wieder auf fünf Tore heran (22:27/40.). Großen Anteil daran hatte Jessica Kockler, die nach der Pause das Tor hütete und einige Würfe der Marke „muss sie nicht halten“ parierte. Ihre bestechende Form unterstrich sie mit sieben Paraden und einer Quote von 31,8 Prozent in nur 30 Minuten. Beim 24:29 durfte sie sich selbst wieder einmal in die Torschützenliste eintragen, als sie bei Überzahl in den leeren Dortmunder Kasten traf.

Vor der Partie sagte Flames-Geschäftsführer Michael Geil, „eine Niederlage mit weniger als fünf Toren Unterschied wäre schön“. Der Funktionär wies aber zugleich auf einen anderen Aspekt hin: „Wichtiger sind die nächsten drei Spiele, da gilt’s, da spielen wir gegen Mannschaften, die in der Tabelle unmittelbar hinter uns sind.“ Los geht es schon am Sonntag bei Bayer Leverkusen, das vier Punkte weniger auf dem Konto, aber auch zwei Spiele weniger bestritten hat als die Flames. Und dann folgt das lange Handball-Wochenende mit dem Auswärtsspiel freitags in Bad Wildungen und dem Heimspiel sonntags gegen Buxtehude.