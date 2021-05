Flames machen Tempo – solange es geht

Im Januar war der HSG Bensheim/Auerbach nach mehrwöchiger Corona-Quarantäne ein erfolgreicher Re-Start in der Frauenhandball-Bundesliga gelungen: Mit 32:28 hatte das Team von Heike Ahlgrimm seinerzeit überraschend beim favorisierten Thüringer HC gewonnen. Am heutigen Samstag (18 Uhr) steht für die Flames in der Weststadthalle das Rückspiel gegen den THC an – und wiederum kehren Bensheimerinnen

...