„Ich war positiv überrascht“, bilanzierte Heike Ahlgrimm den ersten Test der Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach in der Saison 2021/22. Mit 23:27 (11:17) unterlagen die Flames am Samstagabend dem Bundesliga-Konkurrenten SG BBM Bietigheim. „Wir haben viele Dinge richtig gut gemacht“, fasste die HSG-Trainerin die Performance ihrer Mannschaft in der TSV-Trainingshalle am Weiherhausstadion

