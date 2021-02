Buchholz/Bensheim. Das war eine überraschend leichte Übung für die HSG Bensheim/Auerbach: Mit 29:16 (11:5) Toren gewannen die Flames am Samstag bei den Handball-Luchsen (HL) Buchholz-Rosengarten. Für die HSG war es der dritte Sieg in Serie in der Handball-Bundesliga der Frauen. „So locker, so souverän hatte ich das nicht erwartet“, kommentierte Flames-Trainerin Heike den Erfolg ihres Teams.

Bis auf einige Startschwierigkeiten dominierten die Gäste von der Bergstraße die Partie in der Nordheidehalle in Buchholz deutlich. Grundlage für die zwei Punkte im Hohen Norden war eine starke Abwehrleistung der Flames; im Angriff benötigten die HSG eine längere Anlaufzeit und überzeugte erst in der zweiten Hälfte in der Offensive.

Lisa Friedberger muss zuschauen

Die Flames mussten kurzfristig auf Lisa Friedberger verzichten. Die Spielmacherin leidet seit einiger Zeit unter Beschwerden im Adduktorenbereich; nach dem Abschlusstraining am Freitag wurde entschieden, Friedberger an diesem Spieltag nicht einzusetzen. „Eine Vorsichtsmaßnahme, wir wollen nicht riskieren, dass die Verletzung schlimmer wird“, erklärte Ahlgrimm den Verzicht auf ihre beste Torschützin. Somit lastete die Verantwortung in der Spielsteuerung diesmal allein auf den Schultern von Sarah van Gulik, die diese Aufgabe umsichtig meisterte und überdies mit 7/4 Toren beste HSG-Werferin war. Für die HL Buchholz-Rosengarten netzten Fatos Kucukyildiz und Maj Nielsen (beide 5) am häufigsten ein.

In der unruhigen Anfangsphase leisteten sich beide Mannschaften eine Vielzahl von Missgeschicken. Die Flames führten nach Toren von Sarah Dekker und Isabell Hurst mit 2:0 (5.). Schon in den ersten Aktionen waren bei den Gastgeberinnen große Probleme in der Offensive zu erkennen. Gegen die aggressive und bewegliche Flames-Abwehr kam der Aufsteiger kaum in gute Abschlusspositionen. Weil der HSG-Motor im Angriff zunächst ebenfalls stotterte, glich Buchholz-Rosengarten dennoch durch Kucukyildiz und Nielsen zum 2:2 (9.) aus.

Luchsen fehlt es an Biss

Dass der Liganeuling nach den ersten 30 Minuten mit nur fünf Toren eine unterirdische Quote aufwies, lag zum einen am funktionierenden Zusammenspiel von Flames-Torhüterin Jessica Kockler mit ihrem Deckungsverband. Kockler hatte kaum Mühe, die meist mäßig vorbereiteten Versuche der Norddeutschen zu parieren. Zum anderen fehlte es den Handball-Luchsen im gebundenen Spiel an Tempo sowie an Präzision und Power bei den Würfen.

HL-Coach Dubravko Prelcec reagierte auf die untauglichen Bemühungen seiner Schützlinge und begann im Angriff früh durchzuwechseln – eine Maßnahme, die ohne Wirkung blieb. „Wir haben eine sehr gute Abwehr gestellt und auf alles eine Antwort gehabt. Wir waren gut vorbereitet,“ sagte Heike Ahlgrimm zur Defensivleistung ihrer Equipe.

Mit der Performance der HSG in der Offensive während der Einstiegssequenz war die Trainerin dagegen nicht zufrieden. „Es war am Anfang ein sehr hektisches, sehr zerfahrenes Spiel. Wir haben eine Viertelstunde gebraucht, um reinzukommen.“ Bis zum 4:4 (16.) hielten die Luchse den Kontakt, im weiteren Verlauf der ersten 30 Minuten gelang dem Viertletzten allerdings nur noch ein weiteres Tor. Die Bensheimerinnen bauten ihren Vorsprung trotz einiger Fehlzündungen im Angriff auf 11:5 aus. „An der Abwehr mussten wir nichts ändern, wir haben uns in der Kabine vorgenommen, unsere Möglichkeiten vorne besser zu nutzen“, schilderte Ahlgrimm den Inhalt des Halbzeitgesprächs.

Schnelle Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel ging es aufgrund verbesserter Chancenverwertung relativ schnell in Richtung Vorentscheidung. Van Gulik (2), Ines Ivancok (2) und Christin Kühlborn (3) sorgten innerhalb von wenigen Minuten für klare Verhältnisse und eine 18:7-Führung der Flames (40.). „Es war klar, dass das Spiel gelaufen war“, blickte Heike Ahlgrimm auf den Abstand zu diesem Zeitpunkt, der sich in der Folge bei zehn Toren und mehr einpendelte.

Sarah Dekker, die zunächst im rechten Rückraum agierte und im zweiten Abschnitt auf Rechtsaußen unterwegs war, gelangen von der Außenbahn und im Gegenstoß leichte Tore. Simone Spur Petersen (2) traf ebenso wie Leonie Kockel (1), die erstmals in diesem Jahr zum Einsatz kam. „Wir haben durchgewechselt, alle haben ihre Spielanteile bekommen.“ Dass Buchholz-Rosengarten nach fünf Toren im ersten Durchgang im zweiten elf Treffer erzielte, nahm Heike Ahlgrimm gelassen. „Wir haben das eine oder andere unnötige Gegentor kassiert, aber bei einer so deutlichen Führung, lässt die Konzentration eben ein bisschen nach.“

Für die Flames, die im Klassement mit 20:12 Punkten weiterhin auf Position sieben liegen, geht es am kommenden Samstag (13.) mit dem Heimspiel gegen den VfL Oldenburg (10.) weiter. eh