Fritzlar, Bensheim, Zwartemeer, Bad Wildungen – die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach sind in diesen Tagen viel unterwegs. Das vergangene Wochenende verbrachten die Flames beim 9. Domstadt-Cup des SV Fritzlar. Nach der Rückkehr aus Nordhessen am Sonntagabend ging es am Montagmorgen gleich weiter in die Niederlande. Im Sportlandgoed Zwartemeer verbringt die HSG seit einigen

...