Flames-Jugend trumpft auf

Bensheim. Heimerfolg für die HSG Bensheim/Auerbach beim 4. GAVEG Junior-Cup: Die Bundesliga-A-Jugend der Flames sicherte sich gestern den Sieg beim eigenen Turnier in der Weststadthalle. Im Finale bezwang die Mannschaft von Trainerin Heike Ahlgrimm den amtierenden Deutschen Meister Bayer Leverkusen in einem engen Match mit 20:19 (6:7). Auch die B-Jugend der HSG von Coach Leon Brünning schaffte am Samstag den Sprung ins Finale. Im Endspiel unterlagen die B-Flames der HSG Solingen Gräfrath jedoch mit 17:21. Zur besten Spielerin des B-Jugend-Wettbewerbs, der wie das A-Jugend-Turnier mit sechs Teams ausgetragen wurde, wurde Laura Pavicic von der gastgebenden HSG gewählt (ausführliche Berichterstattung folgt). eh/p

