Flames jubeln nach 25:39-Niederlage gegen Bietigheim

Handball. Zwei Mannschaften beim Freudentanz auf dem Spielfeld bildeten einen schönes Abschlussbild des Final-Four-Turniers um den deutschen Handball-Pokal der Frauen in der Stuttgarter Porsche-Arena. Mit 25:39 (8:19) unterlag die HSG Bensheim/Auerbach im Endspiel dem Top-Favoriten SG BBM Bietigheim, hatte nach einem unvergesslichen Wochenende aber ebenfalls allen Grund zur Freude. Schließlich hatten sich die Flames am Samstag mit einem 31:26 (16:12) gegen den VfL Oldenburg für dieses Endspiel qualifiziert; damit haben sie quasi einen Startplatz im Europapokal in der kommenden Runde in der Tasche. Zwei von vielen besonderen Momenten: Leonie Kockel feierte im Finale nach langer Verletzungspause ihr Comeback und freute sich zudem über einen Torerfolg. Und die Krönung des Final Four aus Bensheimer Sicht war die Auszeichnung von Vanessa Fehr als beste Torhüterin des Turniers - im Finale hatte sie mit ihren Paraden dafür gesorgt, dass Bietigheim nicht schon früh deutlich davonzog. Im Spiel um Platz drei setzte sich Oldenburg 30:26 (14:15) gegen TuS Metzingen durch, das nach der österlichen Länderspielpause am 15. April bei den Flames in der Weststadthalle gastiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1