An diesem Wochenende wird die zweite Runde im DHB-Pokal der Frauen ausgespielt. Dabei erwarten die Bundesliga-Handballerinen der HSG Bensheim/Auerbach am Sonntag (16 Uhr) den Erstligaabsteiger Frisch Auf Göppingen in der Weststadthalle.

Nachdem in der ersten Runde fünf Paarungen ohne Beteiligung der Clubs aus dem Oberhaus absolviert wurden, steigen im nun anstehenden Durchlauf alle

...