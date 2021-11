Flames gewinnen 34:25 in Leverkusen

Handball. Die HSG Bensheim/Auerbach hat am Sonntagabend ihr Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen 34:25 (18:13) gewonnen. Dadurch haben sich die Flames wieder dem Mittelfeld der Tabelle genähert und zugleich die hinter ihnen platzierten Werkselfen auf Distanz gehalten. Die Gäste leisteten sich keine Schwächephase, bauten nach ausgeglichenem Beginn (5:5/12.) Ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Schon beim 8:12 (21.) hatten sie für klare Verhältnisse gesorgt. In der zweiten Halbzeit ließ sich Bensheim auch nicht vom Erfolgskurs abbringen als Isabell Hurst bereits in der 39. Minute für die dritten Zeitstrafe die Rote Karte sah. Näher als auf drei Tore kam Leverkusen nicht mehr heran. Beste Flames-Werferinnen waren Sarah Dekker (8) und Lisa Friedberger (7/4).

