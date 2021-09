Bensheim. Die Flames sind nach der Heimniederlage gegen Neckarsulm eindrucksvoll wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Im Auswärtsspiel der Frauenhandball-Bundesliga gab es für die HSG Bensheim/Auerbach am Samstagabend einen 32:26 (13:14)-Sieg beim VfL Oldenburg. Das klare Ergebnis kam allerdings erst in den letzten 20 Minuten zustande, nachdem sich beide Teams in der ersten Halbzeit ein Duell

...