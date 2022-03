Flames gelingt keine Wiedergutmachung

Bensheim. Das hatten sich die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach anders vorgestellt. Eigentlich wollten sich die Flames mit einer starken Heimvorstellung gegen den Buxtehuder SV für die überaus schwache Leistung bei der jüngsten Schlappe in Zwickau rehabilitieren. Stattdessen gelang über weite Strecken gegen den selbstbewusst auftretenden Tabellenvierten, der eine starke Saison spielt, nicht viel, so dass die Mannschaft von Heike Ahlgrimm vor 350 Zuschauern in der Weststadthalle eine klare 26:34 (11:18)-Niederlage quittieren musste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei verspielte Bensheim/Auerbach mit einer zu hohen Fehlerquote in Angriff und Abwehr schon in der ersten Halbzeit praktisch alle Siegchancen. Nicht einmal Torfrau Helen van Beurden konnte mit Paraden am Fließband nach ihrer Einwechslung beim Stand von 8:13 (18.) das Team wachrütteln. Stattdessen zog Buxtehude, das kurzfristig auf den corona-erkrankten Trainer Dirk Leun verzichten musste und in Annika Lott (13) ihre herausragende Torschützin hatte, weiter davon.

Nach der Pause erwischten die Flames ihre stärkste Phase und verkürzten auf 16:20 ((36.) bzw. 17:21 (40.), „aber letztlich konnten wir unsere vielen Ausfälle nicht kompensieren“, so Ahlgrimm, „während es Buxtehude clever gemacht hat“. Bei der HSG wurde insbedosndere die erkrankte Spielmacherin ud Kapitänin Lisa Friedberger vermisst.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Flames: Fehr, van Beurden - Hurst, Ivancok, Heider (1), Schoenaker (9/6), Stuttfeld (1), Haas (1), Kühlborn (2), Fackel, van Gulik (5), Orth (4), Visser (3). hs