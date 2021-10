Nach der Länderspielpause steht für die HSG Bensheim/Auerbach am fünften Spieltag der Handball-Bundesliga der Frauen am Samstag (16 Uhr) das Auswärtsmatch beim Buxtehuder SV an. Der BSV hat bisher drei Begegnungen (4:2 Punkte) bestritten und dabei die Pflichtsiege gegen Aufsteiger Sachsen Zwickau und den SV Union Halle-Neustadt eingefahren. Gegen den Deutschen Meister Borussia Dortmund verlor

...