Die Handball-Bundesliga der Frauen kehrt nach der mehrwöchigen WM-Pause am heutigen Mittwoch mit dem neunten Spieltag zurück in den Betriebsmodus. Die HSG Bensheim/Auerbach empfängt um 19.30 Uhr die TuS Metzingen in der Weststadthalle. Nach den seit gestern geltenden neuen Corona-Regelungen und nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt sind zu der Partie insgesamt 250 Personen zugelassen:

...