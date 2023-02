Flames fertigen Halle-Neustadt mit 36:27 ab

Bensheim. Die HSG Bensheim/Auerbach hat in der Handball-Bundesliga der Frauen im zweiten Spiel der Rückserie den zweiten Sieg eingefahren. Mit 36:27 (18:14) gewannen die Flames am Samstag ihre Heimpartie vor 900 Zuschauern in der Weststadthalle gegen den SV Union Halle-Neustadt und kletterten im Klassement auf Rang acht. Die Wildcats aus Sachsen-Anhalt bleiben nach der 11. Saisonniederlage

...