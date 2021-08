Flames erst im Finale geschlagen

Fritzlar/Bensheim. Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach haben den Sieg beim 9. Domstadt-Cup des SV Fritzlar knapp verpasst: Im Endspiel unterlagen die Flames dem Buxtehuder SV mit 19:22 (9:10). Es war die zweite Niederlage der HSG gegen Buxtehude innerhalb von vier Tagen. Im Rahmen eines Trainingslagers des BSV in Bensheim in der Vorwoche hatten sich die beiden Erstligisten am Donnerstag in einem Test (34:32 für Buxtehude) gegenüber gestanden.

Im gestrigen Finale des Domstadt-Cups waren die Teams bis zum 18:18 auf Augenhöhe unterwegs, ehe Buxtehude auf der Zielgeraden den Erfolg eintütete. Kurz vor Schluss mit einem Treffer in Rückstand liegend stellten die Flames auf eine offene Abwehr um. „Wir haben dann noch zwei Tore kassiert“, berichtete Heike Ahlgrimm. Mit dem Auftritt ihrer Mannschaft an den zwei Tagen in Fritzlar war die Flames-Trainerin zufrieden. „Wir haben uns weiterentwickelt und in allen Spielen eine sehr gute Abwehr gespielt.“

Die Flames (hier Dionne Visser) waren in Fritzlar nur schwer zu stoppen. © Müller

In der Gruppenphase besiegte die HSG den Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen (20:16), den Zweitligisten FSV Mainz 05 (26:16) sowie das Drittliga-Team des ausrichtenden SV Fritzlar (23:8). In der anderen Vierergruppe behielt der Buxtehuder SV gegen die HSG Bad Wildungen (1. Liga) sowie gegen die Zweitligisten VfL Waiblingen und TuS Lintfort die Oberhand. Das kleine Finale zwischen Leverkusen und Bad Wildungen ging an Bayer. eh