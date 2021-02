Bad Wildungen/Bensheim. Mit einem Auswärtssieg startete die HSG Bensheim/Auerbach in den Doppelspieltag der Frauenhandball-Bundesliga an diesem Wochenende: 33:32 (19:19) gewannen die Flames gestern Abend bei der HSG Bad Wildungen und revanchierten sich damit für die 27:30-Hinspielniederlage. Beste Werferinnen bei Bensheim/Auerbach waren Alicia Soffel (8), die wenige Minuten vor dem Abpfiff verletzt das Feld verlassen musste, Christin Kühlborn (6) und Sarah van Gulik (5/4). Für Bad Wildungen trafen Larissa Platen (6/3), Maxime Struijs (6/1) und Jana Scheib (6) am häufigsten.

Alicia Soffel war beste Flames-Torschützin beim Sieg in Bad Wildungen, die Rückraum-spielerin musste aber kurz vor Schluss verletzt vom Feld. © Eibner / Sippel

AdUnit urban-intext1

Das umkämpfte Hessenderby verlief von Beginn an ausgeglichen. Beide Mannschaften präsentierten sich in den ersten 30 Minuten treffsicher. Oder wie es Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm ausdrückte: „Es war ein umkämpftes Derby mit offenem Visier, quasi ohne Abwehr, mit dem glücklicheren Ende für uns.“

Newsletter-Anmeldung

Bei ihrem Team war vor allem Alicia Soffel im linken Rückraum von der Vipers-Defensive nicht zu kontrollieren; sie setzte sich immer wieder energisch durch und erzielte bis zur Pause sechs Tore. Ebenfalls sechs Treffer in Hälfte eins steuerte Christin Kühlborn bei, allerdings ließ die Linksaußen auch zu viele gute Gelegenheiten liegen.

Die Gäste von der Bergstraße lagen bis zur Pause mit Ausnahme des 0:1-Rückstandes stets vorne. Den Flames gelang es jedoch nicht, sich trotz mehrerer Zwei-Tore-Führungen (9:7 13:11, 17:15) abzusetzen. Bad Wildungen blieb dran und kam durch Struijs zum 19:19-Halbzeitstand. In der Abwehr gab es auf beiden Seiten große Lücken. Heike Ahlgrimm reagierte, stellte die 6:0-Deckung früh auf die 5:1 Variante um – ohne durchschlagenden Erfolg.

AdUnit urban-intext2

Den besseren Einstieg in den zweiten Durchgang erwischten die Gastgeberinnen, die mit einem 3:0-Lauf zunächst auf 22:19 stellten (34.). Die Flames benötigten einige Minute, um wieder auf Touren zu kommen. In dieser Phase sorgte vor allem Sarah Dekker mit vier Toren von der rechten Außenbahn dafür, dass die Bensheimerinnen den Anschluss hielten, beim 26:26 (43.) wieder auf Augenhöhe waren und anschließend das Kommando übernahmen. Bis zur 55, Minute erspielten sich die nun in der Defensive verbesserten Flames einen 31:28-Vorsprung.

Vipers-Trainerin Tessa Bremmer nahm eine Auszeit, um ihr Team für den fünfminütigen Endspurt neu auszurichten. Bad Wildungen agierte fortan mit sieben Spielerinnen im Angriff und einer offensiven 4:2-Abwehr. Die Nordhessinnen verkürzten auf 31:32 und 32:33 - und hatten beim letzten Angriff noch die Chance auf den Ausgleich, konnten sich aber keine gute Wurfposition erarbeiten. Die Flames-Deckung stoppte die Aktion mit einem Foul – den finalen Freiwurf für die Vipers fing Torhüterin Helen van Beurden locker ab.

Buxtehude ist schon in Bensheim

AdUnit urban-intext3

Der zweite Teil des Liga-Doppelspieltag steht für die Flames (7. Platz/22:18 Punkte) am Sonntag (16 Uhr) mit der Heimpartie gegen den Buxtehuder SV (10./17:19) an. Der BSV kam gestern Abend bei Bayer Leverkusen zu einem 20:20 (10:13)-Unentschieden. Nach dem Spiel in Leverkusen machten sich die Norddeutschen direkt auf den Weg nach Bensheim, wo die Equipe von Coach Dirk Leun sich vor Ort auf den Vergleich mit der HSG vorbereitet. „Bensheim hat sich zu einer soliden Mittelfeldmannschaft entwickelt, spielt auf Tempo und geht kompromisslos in den Tempogegenstoß“, wird Leun auf der BSV-Club-Homepage zitiert. eh