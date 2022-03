Flames enttäuschen bei 22:26-Niederlage in Zwickau

Handball. Bensheim. Für die HSG Bensheim/Auerbach gab es am Samstagabend in der Frauenhandball-Bundesliga eine enttäuschende 22:26 (12:15)-Niederlage beim BSC Sachsen Zwickau. Dabei überließen die Gäste von der Bergstraße von der ersten Minute an dem Tabellenvorletzten die Initiative auf dem Spielfeld. Im Angriff konnten die Flames kaum Akzente setzen, leisteten sich zu viele haarsträubende Ballverluste.

In der Anfangsphase war es wenigstens Torhüterin Vanessa Fehr, die Bensheim mit zahlreichen Paraden im Spiel hielt. Beim 11:11 gelang der HSG letztmals der Ausgleich, dann zog Zwickau unaufhörlich davon. Großen Anteil daran hatte Torhüterin Elsa Szott, die nach 22 Minuten eingewechselt wurde und es auf eine Quote von 50 Prozent brachte.

Die erwartete Aufholjagd der Flames nach der Pause blieb aus. Stattdessen trumpften sie nur mit einer immer größer werdenden Fehlerquote auf, ließen sich zudem zweimal mit einem leichten Gegentor überrumpeln, als die Gastgeberin bei Zeitspiel und Freiwurf nur noch ein Abspiel angezeigt bekamen. Vom 17:16 zog der BSV unaufhörlich über 21:16 auf 24:17 (49.) davon – die Vorentscheidung war gefallen.

Beste Torschützinnen für Bensheim waren Ines Ivancok (9), Christin Kühlborn (4), Myrthe Schoenaker (3) und Lisa Friedberger (3/1). Die Flames laufen nun sogar Gefahr, aus den einstelligen Tabellenplätzen herauszufallen, denn am kommenden Samstag kommt mit dem Buxtehuder SV eine der Topmannschaften der Liga in die Weststadthalle.

