Flames-B2-Jugend macht es spannend

Bensheim. Die weibliche Handball-B2-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach kam im ersten Auswärtsspiel der Bezirksoberliga-Saison zu einem 14:11 (9:4)-Sieg bei der SKG Roßdorf. Die Mannschaften waren sich bereits durch zwei Vorbereitungsspiele vertraut und konnten sich entsprechend vorbereiten.

Die Anfangsphase gehörte den jungen Flames, die mit ihrer überragenden Abwehr brillierten. Da es auch im Angriff nach Startschwierigkeiten besser lief, ging es mit einem 9:4-Vorsprung in die Pause. In den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit hatten Angriff und Abwehr eine gleichermaßen schwache Phase, so dass die SKG nicht nur herankam, sondern auch 11:10 in Führung ging. Doch die HSG-Mädels fingen sich und drehten vor allem durch eine starke Madeleine Ranz das Spiel zum 14:11-Sieg.

Für die HSG spielten: Mara Stegmeier(4/2), Lisa Schuster (3), Liv Fischer (2), Lara Moritz (1), Lorena Rosenkranz (1), Leni Lipusch (2), Tara Stuckert (1), Madeleine Ranz, Joline Guder, Ayla Simsek, Rifkah El-Hachmi, Lena Germann und Viola Vrataric. red