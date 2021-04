Flames-A-Jugend kassiert Heimniederlage

Bensheim. Die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel nach einer halbjährigen, corona-bedingten Zwangspause war groß – aber auch die Enttäuschung nach 60 absolvierten Minuten: Die A-Jugend-Bundesligahandballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach konnten nur bis Mitte der zweiten Halbzeit mit dem HC Leipzig mithalten. Letztlich verloren die Flames-Talente das Achtelfinal-Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft (DM) in der Weststadthalle 27:31 (13:14) Toren.

Somit reißt die stark ersatzgeschwächte und völlig neuformierte HSG-Mannschaft als klarer Außenseiter zum Rückspiel am Sonntag (2.) um 13 Uhr in Leipzig. Dabei sah es lange Zeit danach aus, als könnte sich Bensheim/Auerbach eine bessere Ausgangslage verschaffen, denn es konnte die zunächst enge und auf des Messers Schneide stehende Begegnung bis zur Pause ausgeglichen gestalten.

Doch in den zweiten 30 Minuten machte sich bei den Gastgeberinnen, die gleich auf mehrere Stammkräfte verzichten mussten, sichtlich ein Kräfteverschleiß bemerkbar, der sich vor allem auf die Durchschlagskraft im Angriff negativ auswirkte.

